Beladen 'bijpraat-avond' in noodlijdende De Enck in Oirschot

,,Vanaf komend najaar kunnen we onze verouderde centrale verwarming niet meer gebruiken. Deze winter moest het systeem al dagelijks worden bijgevuld", zo schetst bestuursvoorzitter Frans Verouden met een voorbeeld de nijpende situatie waarin De Enck verkeert. Talloze gebruikers, huurders en vertegenwoordigers van verenigingen zijn afgekomen op de alarmroep van het bestuur. Ook vrijwel alle Oirschotse politieke fracties zijn vertegenwoordigd. De bankrekening van het sociaal-cultureel centrum is zo goed als leeg. Dat zou kunnen betekenen dat De Enck binnen enkele maanden al faillissement zou moeten aanvragen en de deuren moet sluiten, als er niet snel een reddingsactie op gang komt. Daarom ook kondigde het bestuur vrijdag al aan dat kaarten voor voorstellingen reserveren nog wel mogelijk is, maar afrekenen nog niet.

Zwart scenario

Verouden deed uit de doeken waarom De Enck in dit zwarte scenario is beland. ,,Door de jaren heeft de gemeente enkele keren financieel bijgesprongen, maar structurele subsidie is er al jaren niet meer. De indruk kan zo ontstaan, dat er 'steeds geld bij moet', maar er zijn nogal wat onvoorziene omstandigheden geweest, die hun effect hadden op onze financiële positie, zoals het wegvallen van muziekschool Pulz. In 2015 hebben we een nieuw businessplan opgesteld en heeft de gemeente een eenmalige subsidie van 265.000 verstrekt voor achterstallig onderhoud. Een aanvraag voor structurele subsidie werd niet gehonoreerd, ondanks de aangetoonde noodzaak voor zo'n twee miljoen aan onderhoud in de komende tien jaar. Vergelijkbare theaters in de regio toucheren jaarlijks tussen de 3 ton en 1 miljoen aan subsidie, om de sociale functie en het cultuuraanbod op peil te kunnen houden."

Soelaas