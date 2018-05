Bestuur De Enck luidt de noodklok: Tickets betalen niet mogelijk tot er financiële zekerheid komt

Avondwandel4daagse Oirschot start op 5 juni: inschrij­ven vanaf 31 mei

25 mei OIRSCHOT - De jaarlijkse Avondwandel4daagse in Oirschot begint op dinsdag 5 juni begint in Oirschot. De organisatie is in handen van stichting Vakantie Jeugdzorg Oirschot (VKJZ) in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland.