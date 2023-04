Onduidelijkheid over rol KBO bij Oirschotse milieustraat

Voorjaars­wan­de­ling in de Geelders

SINT-OEDENRODE –Voordat alle bomen in blad staan is de flora en fauna op z’n mooist. Daarom houdt de Rooise IVN-afdeling zondag 30 april een voorjaarswandeling in De Geelders. Deelnemers speuren naar de bosanemoon, de slanke sleutelbloem, naar haviken en koekoeken.