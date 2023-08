Brabantse Heemdagen in Oirschot; ‘Je leert zo heel Brabant kennen’

Angst voor alle sociale huurwonin­gen op één website: ‘Voor wie bouwen we straks goedkope huurwoning?’

BOXTEL - Vanaf volgend jaar april bieden acht woningcorporaties in Noordoost-Brabant én het Limburgse Gennep hun leegkomende sociale huurwoningen aan op één nieuwe site. Zo hoeven woningzoekenden zich niet meer bij verschillende corporaties in te schrijven. Een slecht idee, zegt politieke partij Combinatie95 in Boxtel.