Brandweer rukt uit voorzorg groot uit bij natuurbranden, ook in Reusel, Oploo en Westelbeers

BRABANT - Door de hoge temperaturen, harde wind en aanhoudende droogte rukt de brandweer in de helft van Nederland uit voorzorg met meer materieel uit bij natuurbranden. Dat gebeurde ook zondag ook in Reusel, Oploo en Westelbeers.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant liet aan deze krant weten dat ook de brandweer in deze regio gebruik maakt van de verhoogde alarmfase. ,,Door de weersomstandigheden is het risico groot dat het vuur zich snel verspreidt. Daarom zetten wij extra materieel in bij natuurbranden."

Voor deze regio geldt alarmfase twee, vroeger bekend als code oranje/rood.

Meerdere natuurbranden in Brabant

De brandweer in Brabant heeft het dit weekend druk met branden. Zo brak zondagochtend bosbrand uit in Reusel. De hulpdiensten kregen het vuur maar moeilijk onder controle. Het duurde drie uur voor de brand geblust was.

Dezelfde ochtend kwam de brandweer in actie vanwege een brand in de buurt van Westelbeers. Die brak om 10.40 uur uit in het bos. Een kwartier later brak 500 meter verder nog een brand uit. De politie stelt dat er sprake is van een verdachte situatie en onderzoekt de mogelijkheid van brandstichting.

Ook tussen Milheeze en Oploo zorgt een bosbrand voor problemen. De weg is daar dicht.