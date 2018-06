Clubs sportpark Moorland in Oirschot tellen hun zegeningen

OIRSCHOT - Ja, het plan is minder vernieuwend en revolutionair dan het was. Maar nee: Oirschot Vooruit en hockeyclub Oirschot zijn niet teleurgesteld. De twee clubs op sportpark Moorland zijn vooral blij dat ze nu aan de slag kunnen met het opwaarderen van hun gedateerde complex.

Drieëneenhalf jaar zijn de besturen van de twee clubs samen met de gemeente bezig geweest met het denk- en rekenwerk, dat begin dit jaar uitmondde in een fraai masterplan. De hockeyclub en voetbalvereniging zouden één gezamenlijk clubhuis krijgen en het sportpark zou volledig heringericht worden. Maar dat plan - met onder meer een eenmalige investering van 2 miljoen door de gemeente - bleek uiteindelijk toch onhaalbaar.

,,Vooropgesteld dat we nog steeds de meerwaarde zien van de oorspronkelijke plannen, is het op dit moment te veel gevraagd, ook gezien de andere ambities van de gemeente Oirschot", zegt Bart Prinsen, voorzitter van HC Oirschot. Hij is niet verwijtend richting gemeente. ,,Nee, we hebben ons gezamenlijk afgevraagd: wat is op dit moment realistisch? Wat er nu ligt, is een prachtige tweede keuze, waar we vol achterstaan."

Kunstgras

Volgens het aangepaste plan, dat dinsdag in de raad wordt besproken, krijgt Oirschot Vooruit straks twee kunstgrasvelden, naast drie velden met natuurgras. De voetbalclub geeft veld 5 af aan de hockeyclub en veld 7 aan de gemeente, die dat terrein kan ontwikkelen voor woningbouw. De hockeyclub krijgt de beschikking over drie velden: twee zogenoemde watervelden en het bestaande zandveld, dat pas later wordt aangepakt in afwachting van de verbreding van de A58.

Bovendien worden beide clubgebouwen onderhanden genomen. Dat van de hockeyclub wordt duurzamer en groter, maar de accommodatie van de voetballers wacht een nog ingrijpender operatie. Vier kleedlokalen gaan plat en worden herbouwd, acht kleedlokalen worden gerenoveerd. Ook de kantine wordt tot aan de tribune gesloopt. ,,Het huidige clubgebouw staat er meer dan vijftig jaar. Het is in een dusdanige staat, dat het niet meer te verzekeren is", zegt Kees Swaanen. De Oirschot Vooruit-voorzitter hoopt dat één kunstgrasveld (en misschien allebei) al voor de herfstvakantie aangelegd kan worden. Volgend voorjaar zou de bouw van de nieuwe kantine kunnen starten.

Huurverhoging

De gemeente investeert in totaal ongeveer 4,5 miljoen euro in het totale Moorland-plan. Een substantieel deel komt via de verenigingen terug via een huurverhoging. ,,We tellen onze zegeningen", stelt Swaanen. ,,Als de raad dinsdag akkoord gaat, kunnen we eindelijk beginnen. Het is hard nodig. Als straks alles klaar is, kunnen we weer twintig à dertig jaar vooruit."