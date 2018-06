De Ramblaz in Oirschot is niet meer

De Ramblaz is niet meer. Het Oirschotse jongerencentrum was al langer dicht, maar nu heeft de slopershamer zijn onverbiddelijke werk gedaan. Binnenkort verrijzen er huizen en zal het vermaarde pand alleen nog in de herinnering voortleven.

De afbraak van het gebouw maakt veel Oirschottenaren weemoedig. Op social media verschijnen berichten van foto's en anekdotes. Over een 'legendarisch' optreden van Herman Brood. Ook Candy Dulfer was er eens. En Extince in 2004, toen het centrum de naam Via Via afschudde en als Ramblaz nieuw leven werd ingeblazen.

DJ's

In de eerste jaren van de Ramblaz-periode kwamen er ook veel dj's naar Oirschot. ,,Ze kwamen vanuit heel Brabant en zelfs het hele land", vertelt Willem van der Ploeg, alias dj Will Oirson (voorheen Cursed P). ,,De Ramblaz stond bekend om het goede geluid en licht, en de sfeer."

De Ramblaz was in 2004 een doorstart van de Via Via. In Oirschot was een groep van veertig à vijftig jongeren die elkaar dagelijks op straat vonden. Dat gaf veel overlast. Buurten klaagden, de politie wist er geen raad mee. ,,We werden opgejaagd. Het was elke dag rennen", vertelt Van der Ploeg. ,,Op een gegeven moment zei de politie: hoe krijgen we jullie van straat af? Zo is het idee ontstaan om de Via Via weer open te gooien."

Die naam was besmet geraakt door gebeurtenissen, zoals drugsgebruik, in de jaren negentig. Er werd gekozen voor een frisse start als Ramblaz. Wim van Rijzingen werd beheerder. Hij denkt nog steeds met warme gevoelens terug aan toen. ,,Het was de mooiste tijd van mijn leven", zegt hij zelfs. ,,Er is daar een groep zeer actieve, betrokken Oirschottenaren gevormd. Een aantal is ondernemer geworden. Ze kwamen binnen als verloren schapen, hadden de naam niets waard te zijn, maar ik heb nergens een toffere groep gekend als toen in Oirschot. Ik mis het nog steeds."

Iets moois

Er ontstond iets moois aan de oevers van het kanaal. Van der Ploeg: ,,Wim was erg goed in het activeren van mensen. 'Niet alleen maar klagen, doe iets met je leven.' Veel van ons hebben later hun werk gemaakt van waar ze destijds als vrijwilliger mee startten. In muziek maken bijvoorbeeld of evenementen organiseren."

Van Rijzingen had al ervaring met jongerencentra toen hij begon in Oirschot. ,,Ik had al geleerd dat je jongeren niet te veel regeltjes en structuren moet opleggen. Als ze eerst drie keer moeten vergaderen over een idee en vier weken later antwoord krijgen, is de zin verdwenen. Ze komen met energie binnen en die moet je meteen pakken. Dat ging goed in Oirschot."