De smaak van zand, zweet en blubber wegspoelen tijdens de Army Urban Run in Oirschot

Terwijl ik mijn eerste stappen in de modder zet vullen mijn schoenen zich direct met zand en water. Ik zak weg tot over mijn knieën. De bodem van het blubbermeer is spekglad door de slijk en ik maak al snel een schuiver. Ik had nog expres mijn oudste gympen aangetrokken. Veel deelnemers hebben gekozen voor oude hardloopschoenen die na de tocht linea recta in de prullenbak van de kazerne verdwijnen. De legerkapitein had vooraf sowieso al aanmerkingen op mijn kledingkeuze: "Heb je geen hardlooplegging? Die houden geen water vast, en je blijft nergens achter haken. Je zult merken dat dat veel prettiger is." Ik had vertwijfeld naar mijn bermuda-zwembroek gekeken. Veel deelnemers lopen inderdaad met beter geschikte materialen. Het is een tocht voor mensen die hun conditie serieus nemen en genieten van de inspanning. Niet voor journalisten met een buikje en een oude zwembroek.