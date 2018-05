'De Zwaan 1623' nieuwe naam restaurant Oirschot

OIRSCHOT - 'De Zwaan 1623'. Dat is de naam van het restaurant dat de Boxtelse horeca-ondernemer John van de Langenberg binnenkort opent aan de Markt in Oirschot, in het pand waar tot voor kort Auberge De Zwaan was gevestigd.

De nieuwe naam is ingegeven door de vele reacties die hij vanuit Oirschot kreeg na zijn mededeling dat de naam De Zwaan zou verdwijnen. ,,In eerste instantie wilden we met een heel andere naam duidelijk maken dat er een nieuwe eigenaar in zit”, zegt Van de Langenberg. ,,Bij het zoeken naar beoordelingen op internet kom je immers niet zo’n fijne recensies tegen. Maar ontzettend veel mensen uit Oirschot hebben ons laten weten het zonde te vinden als de naam zou verdwijnen.”

Ook Heemkundekring Oirschot stuurde een brief met de daarin uitleg over de historische waarde van het pand. Van de Langenberg: ,,Aan dit alles wilden we niet voorbij gaan. En toen we nog eens goed door het pand liepen, voelden we ook dat we hier te maken hebben met een bijzonder monument.”

De beeltenis van de gouden zwaan bij de entree blijft behouden. Ook in de wijnkelder hangt een mooie verwijzing naar de naam. Met een kleine toevoeging in de naam – 1623 is het oorspronkelijke bouwjaar van het pand - maakt de uitbater toch een verwijzing naar een frisse start.