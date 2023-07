DPD uit Oirschot laat vrachtwagens van Vos uit Oss rijden op biobrandstof

Het geheim van het gratis Totaalfes­ti­val in Bladel: ‘Zelfs de artiest wast hier gewoon z’n eigen bordje af’

BLADEL - Dave Berry, Shocking Blue, Herman Brood, TC Matic, Shane MacGowan, The Charlatans, Eefje de Visser, Triggerfinger. Ze stonden allemaal al eens op het gratis zesdaagse (!) Totaalfestival in Bladel. Ook op de 45ste editie - vanaf dinsdag 25 juli - is het weer prijsschieten voor de fijnproever. Hoe krijgen ze dit toch voor elkaar in het Kempendorp?