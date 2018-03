Duurzaamheidscafé in Spoordonk

Er zijn vier sprekers:

- Jan van Tiggelen uit Oirschot vertelt over de uitdaging om als gemeente energieneutraal te worden.

- Johan van Gerven spreekt over zijn energieneutrale woning, een omgebouwde boerderij, aan de Krukkerd in Spoordonk.

- Niels Kleer van Alius Energy gaat in om de bewustwording om CO2-neutraal aan energiebehoeftes te voldoen. Daarbij gaat het onder meer over het VolThera concept, waarmee ook thermische warmte wordt opgewekt.

- Tenslotte komt Hendrik Hoeksema aan het woord. Hoeksema is programmaleider transitie bij boerenorganisatie ZLTO. Hij geeft een uiteenzetting over de ZLTO-visie: 'Boeren hebben een oplossing’.