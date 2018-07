Een aparte avonddriedaagse door Oirschot

VIDEO Camper brandt volledig uit op A58 bij Oirschot, weg weer vrij richting Eindhoven

11 juli OIRSCHOT - Op de A58 in de richting van Eindhoven is ter hoogte van Oirschot een camper volledig uitgebrand. Daardoor werd de weg rond 12.20 uur afgesloten. Om ongeveer 13.00 uur ging de linkerrijstrook weer open en een halfuur later ook de rechterrijstrook. Dat meldt Rijkswaterstaat. Er raakte niemand gewond bij de brand.