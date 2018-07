Een trotse Oirschotse buurt viert feest

Auto rijdt de bosjes in op de weg tussen Best en Oirschot

9:16 BEST/OIRSCHOT - Op de Eindhovensedijk-Zuid tussen Best en Oirschot is woensdagmiddag een auto recht de bosjes in gereden. Dat gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto reed helemaal naar beneden, de dijk af.