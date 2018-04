Eindelijk akkoord over plan Oude Toren Oostelbeers

OOSTELBEERS - Na jaren van gesteggel over de plannen rondom de Middeleeuwse toren in Oostelbeers, starten in augustus eindelijk de werkzaamheden. Alle betrokkenen zien wel wat in het huidige conceptplan, dat onder meer een soort periscoop in de toren behelst. De Stichting Vrienden van de Oude Toren (SVOT) is er blij mee.