Eindelijk de Oirschotse molen eens van binnen bekijken

VIDEOOIRSCHOT – Vijf klassen van Oirschotse basisscholen konden deze week stellingmolen De Korenaar van 1857 eens echt van binnen bekijken. Dat was onderdeel van het kunstproject 'De molen draait door'. Donderdag was groep 5 van De Linde aan de beurt.

,,Whoo…”, roept een meisje als ze via een smal trapje op de maalzolder van De Korenaar aankomt. Het forse raderwerk maakt zichtbaar indruk op de kinderen van groep 5 van De Linde. Als molenaars Gerard Sturkenboom en Anja Brouwer dat maalwerk dan ook nog eens in beweging zetten met de voorbij zoevende wieken van de molen, dan is de betovering compleet op de kindergezichten.

Esmee Veraa (9) onthult: ,,Het is echt heel leuk. Ik ken de molen wel, maar ik had hem nog nooit van binnen gezien. Ik vind het mooi om te zien dat de wieken draaien en dat daardoor dan het graan wordt gemalen.”

Anja Brouwer laat de leerlingen eens proberen of ze een zak meel van vijftig kilo kunnen tillen. Iets wat de molenaar vroeger honderden keren per week deed. Dat lukt uiteindelijk pas met zeven kinderen. ,,Daar hebben we een handig ding voor: het luiwerk”. Ze demonstreert hoe je eenvoudig zo’n zware zak kan ophijsen door luiken in alle verdiepingen. ,,Zo kunnen we ook de kracht van de wind nog laten meehelpen.” De kinderen willen dat natuurlijk wel even proberen en dan vliegt zo’n zware zak schijnbaar moeiteloos de lucht in. Ook mogen ze raden welk rad het snelste draait: het grote, of het kleine.

Vuursteenachtig

Als de molenstenen over elkaar draaien krijg je een bijzonder luchtje. ,,Het lijkt wel barbecue”, denkt een meisje. Harriëtte Verbruggen is dochter van de laatste Oirschotse molenaar, haar opa pachtte de molen vanaf 1935 en kocht hem in 1953. ,,Ik vind het altijd een lekker luchtje, een beetje vuursteenachtig. Het doet me denken aan mijn jeugd, toen ik hier vaak speelde.”

Volledig scherm Anja Brouwer demonstreert hoe je eenvoudig zo’n zware zak kan ophijsen door luiken in alle verdiepingen. © Rens van Ginneken

,,Je ziet dat de kinderen zo ook een stukje techniek meekrijgen”, legt René Jansen van de organiserende stichting Kinderen en Kunst uit. Op school hebben ze een hele kist met spulletjes om te experimenteren, hoe je wind kan vangen en hoe je met radertjes dingen kan laten draaien. Veel kinderen kennen de molen wel, bijvoorbeeld omdat ze hier in de wijk wonen. Veel straten hebben hier ook namen die aan de molen gelinkt zijn, zoals de Gaanderij en het Bovenwiel.

Op 8 februari gaan de kinderen nog naar de bakker om te zien wat er met het meel gebeurt. Kortom ze leren er van alles over. Na carnaval gaat een deel van de kinderen dan aan de slag met het kunstproject zelf: het beschilderen van de oude zeilen van deze molen. Die worden op 13 mei, Nationale Molendag, tentoongesteld, aan de draaiende wieken van de molen zelf. Vervolgens worden ze verwerkt tot hippe weekendtassen.”