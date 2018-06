Politiek Oirschot worstelt met De Enck

De partijen benadrukken dat ze de verenigingen en vrijwilligers niet in de kou willen laten staan. Anderzijds is er niet of nauwelijks steun te vinden voor het ultieme reddingsplan van De Enck: te duur, te weinig garanties dat alles ten goede keert.

Het college heeft het plan van De Enck inmiddels als ongeschikt beoordeeld. In dat geval geeft het ook geen pas om een overbruggingskrediet vrij te maken, zo adviseren B en W aan de raad.

Faillissement

Een faillissement lijkt aanstaande. De politiek heeft dinsdag het laatste woord. De fracties overleggen volop met hun achterban en houden de kaarten nog tegen de borst, maar uit alles blijkt dat een eenmalige extra investering van 2,4 miljoen en een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro niet haalbaar is. ,,Maar we willen nadrukkelijk houvast bieden aan de verenigingen en vrijwilligers”, zegt Els Claassen van Dorpsvisie. ,,De sociaal-maatschappelijke functies van De Enck wil je niet kwijtspelen.”

Het huidige reddingsplan voor De Enck is voor Dorpsvisie te veel ‘dweilen met de kraan open’. Claassen: ,,Je moet concluderen dat de theaterfunctie, op de manier waarop die nu wordt ingevuld, niet past bij Oirschot. Alles is geprobeerd, maar het is niet winstgevend te maken. Los daarvan: al zouden we de voorgestelde investering willen doen; we hebben het geld niet.”

Het gaat dan ook om een forse greep uit gemeenschapsgeld. ,,Als je 2,4 miljoen gemakshalve deelt door 18.000 inwoners, kom je uit op 133 euro per Oirschotse inwoner”, rekent Corine van Overdijk (VVD) snel voor. ,,Bij een gemiddeld gezin heb je het dan over ruim 500 euro. Dat zijn enorme bedragen. En dan hebben we het nog niet over de structurele subsidie.”

Moeilijke opgave

Ook CDA meent dat het een ‘heel moeilijke opgave zal zijn' om aan de wensen van De Enck te voldoen. ,,Ook tegen het licht van andere projecten, zoals sportpark Moorland en het kindcentrum op De Klep”, zegt fractievoorzitter Joep van de Ven. Hij spreekt van een ‘groot dilemma’. ,,Er is nu één scenario, waarbij voor de raad geldt: slikken of stikken. Er is geen tijd en ruimte meer voor een tussenweg.”