Er is nog wel íets mogelijk bij hergebruik van de boerderij in Oirschot

De schuurstal van Café Vingerhoeds uit begin negentiende eeuw is een treffende setting voor deze avond. SBEO-voorzitter Frans Adriaanse is blij met de opkomst: ,,Zeker 130 man! Er blijkt een grote behoefte aan informatie." SBEO maakt zich zorgen over de vele historische boerderijen die ook in Oirschot hun agrarische functie verliezen binnenkort. Daarmee dreigt verval, sloop of verkeerd verbouwen. Voor behoud is vaak herbestemming nodig en daar liggen nog de nodige kansen.

Harrie Maas, directeur van Monumentenhuis Brabant én boerenzoon vertelt dat met de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, de positie van gemeenten in monumentenzorg belangrijker wordt. Over het beeld bij de burger: ,,Die denkt soms dat je in een monument nog geen spijker in de muur mag slaan. We willen de burger echter graag meer betrekken. Draagvlak is onmisbaar voor monumentenzorg. Soms zijn de afwegingen lastig. Voor het behoud is het soms goed om mee te werken aan splitsing naar twee woningen, zodat de boerderij in ieder geval gebruikt wordt en behouden blijft. Maar als je een monumentale schuur 200 meter wilt verplaatsen, dan komen we op gespannen voet. Daarom is de Omgevingsvisie zo belangrijk, zodat de burger weet waar hij aan toe is."

Pompeuze panden

John van Lierop van de Monumentencommissie Oirschot toont voorbeelden van hoe het goed ging in de omgeving bij verbouwing, met respect voor de historie. Maar hij weet het publiek ook te schokken met pompeuze panden die weinig meer van doen hebben met de oorspronkelijke boerderij. ,,Deze boerderij in Borkel en Schaft uit 1800 werd naar eigen inzicht verbouwd met de bouwstijl van een eeuw later. Dan krijg je een karikatuur van het origineel", zo toont hij.