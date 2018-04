Esther Langens kandidaat-wethouder Dorpsvisie Oirschot

Langens is een bekend gezicht in de Oirschotse politiek. Zij was tot voor kort fractievoorzitter van Dorpsvisie. Ze was in totaal acht jaar als raadslid actief.

Caspar van Hoek was de beoogd wethouder namens Dorpsvisie. Hij trok zijn kandidatuur in toen in de raadsvergadering over de plannen voor sportcomplex Moorland bleek dat de raad onvoldoende vertrouwen in hem had. Een motie van wantrouwen werd door drie van de zes fracties gesteund.