Flexwerk kan best minder, ook bij ASML

OPINIEDe auteur, Henk van Rees uit Oirschot, is oud-bestuurder van de FNV. Hij vindt dat ASML meer mensen in vaste dienst zou moeten nemen.

ASML brengt het aantal flexkrachten terug van 30 naar 20 procent van het personeelsbestand . Op dat nieuws valt heel wat af te dingen.

Economische parel

Vooropgesteld, ASML is een economische parel in onze regio. Het bedrijf is een kartrekker van de eerste orde, telt bijna 10.000 werknemers in Nederland en verschaft heel veel werk aan toeleveranciers. Ook innovatief een topbedrijf met een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Na deze bijna-heiligverklaring komen dan toch ook enkele zonden. Zo is de miljoenenbeloning van de top exorbitant en echt over de top. Ook de veel te grote flexibele schil aan arbeidskrachten is echt buiten alle proporties. Nu gaan ze dus terug van 30 naar 20 procent. Dat betekent nog altijd dat er zo'n 2.000 mensen afgescheept worden met een tijdelijke baan bij een bedrijf dat met topwinsten werkt.

In dit opzicht is ASML allesbehalve een topbedrijf te noemen. Het geeft een slecht voorbeeld door onnodig ondernemersrisico's af te wentelen op tijdelijke werknemers. Natuurlijk zijn de afzetmarkten conjunctuurgevoelig. In de voorbije crisis bleek evenwel dat toen minder dan 10 procent van het personeel afgestoten moest worden. Dus ook wat dat betreft slaat een buffer van 20 procent nergens op.

Weinig creatief en vernieuwend

Het valt mij tegen dat ook innovatieve bedrijven als ASML in sociaal opzicht weinig creatief en vernieuwend zijn en niet verder komen dan financiële bedrijfsrisico's neerleggen bij flexwerkers.

Wat zijn bijvoorbeeld mogelijkheden van interne flexibiliteit? Men kent al een 'urenbank' waarop werknemers in drukke tijden overuren kunnen sparen, die dan vervolgens opgenomen kunnen worden in slappere tijden. Biedt dit instrument nog meer mogelijkheden? Ook bij VDL Nedcar zijn hierover afspraken gemaakt met de vakbonden. En wat te denken van het meer inzetbaar maken van mensen, zodat in minder drukke tijden interne verschuivingen mogelijk zijn. Of een interne flexpool van eigen mensen die wel in vaste dienst zijn.

Waarom wordt geen modern meerjarig sociaal plan afgesproken met de vakbonden? Met daarin regelingen rondom interne functieveranderingen, levenslang leren, bemiddeling bij het zoeken naar andere banen, ontslagvergoedingen enz. Met zo'n sociaal plan creëer je ook een meer wendbaar en flexibel personeelsbestand en bij een reorganisatie kun je op een fatsoenlijke manier afscheid nemen van je mensen.

Flexibel

Nederland is kampioen op het gebied van flexibele banen. Maar liefst 1,8 miljoen mensen moeten leven van en met een onzekere tijdelijke baan. Uit CBS-onderzoek blijkt dat in vier van de vijf gevallen flexwerk geen vrijwillige keuze is maar bittere noodzaak. 60 procent van de jongeren heeft een flexbaan.

Wanneer houden de bazen in het bedrijfsleven eens op de mens vooral te zien als een economisch middel om winst te maken. Als een wegwerpartikel. Ook in deze moderne tijd vormt vast werk voor verreweg de meeste - ook jonge - mensen een belangrijke bestaanszekerheid. Het geeft je leven zin en inhoud; je hoort ergens bij; je wordt gekend en gewaardeerd; je bouwt sociale contacten op; er wordt in je geloofd en in je geïnvesteerd. Het maakt het ook mogelijk om voor je (jonge) gezin een huisje te bouwen en te werken aan je toekomst.

Bij alle turbulente maatschappelijke ontwikkelingen neemt de behoefte aan enkele basiszekerheden alleen maar toe en daar hoort een vaste baan bij. In onze samenleving is sprake van een grote maatschappelijke onvrede. Wat mij betreft is de volstrekt uit de hand gelopen flexibilisering een van de veroorzakers daarvan. Onzekerheid over je bestaan voedt onrust en onbehagen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is hoog tijd dat de werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Flexibilisering is geen natuurverschijnsel of economische noodzaak. Het is een bewuste keuze die leidt tot een verdere tweedeling in onze maatschappij. Heel navrant is dat degenen die in de bedrijven beslissen over de omvang van de flexibele schil zelf in alle gevallen een vaste, goed betaalde baan hebben. Gun wat je jezelf gunt ook de ander!