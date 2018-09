Geld van jongerencentrum Oirschot voor jongeren met een goed plan

Nepbom op legerbasis: na Oirschot slaat Alberto Stegeman ook toe in Oldebroek

30 augustus WOENSDRECHT - Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman is, in een poging de beveiliging te testen, opnieuw een legerbasis binnengekomen. In zijn programma Undercover Nederland laat hij zien hoe hij op de legerplaats in Oldebroek een nepbom neer kon leggen.