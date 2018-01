Gevels Barcelona Oirschot in stijl oude haven

Minimaal zes woningen krijgen een huurniveau van maximaal 414,02 euro, maximaal 24 woningen krijgen een maximale huurprijs van 592,55 en maximaal zeventien woningen krijgen een huurniveau van maximaal 710,68 euro. ,,We kunnen jongeren faciliteren, maar ook doorstroming bieden voor mensen die wat kleiner willen wonen", zegt verantwoordelijk wethouder Piet Machielsen.

Qua gevels is teruggegrepen op de historische bebouwing van pakhuizen en bedrijfsgebouwen, die dit gebied in het verleden kenmerkten. Na de aanleg van het Wilhelminakanaal, tussen 1916 en 1923, bouwde Oirschot hier een kade van zo'n honderd meter, waar schepen laadden en losten. Een van de loodsen op het haventerrein heette 'Barcelona'. Het pand was eigendom van een veemmaatschappij uit Utrecht, die haar loodsen naar grote internationale havens vernoemde.

De bebouwing is later verdwenen, later is de aanliggende straat Barcelona genoemd. In het hart van het plan staat nog het voormalige jongerencentrum Ramblaz, dat binnenkort gesloopt wordt.

Besluit

Komende dinsdag besluit de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan. Er zijn vijf zienswijzen ingediend, met name vanuit de achtergelegen Koestraat. Een aantal bewoners van de huizen vreest de gevolgen van de nieuwbouw: parkeerdruk, geluidshinder, aantasting van de privacy en uitzicht en waardevermindering van de woning. De gemeente is nog in gesprek met de betreffende huiseigenaren over oplossingen, zoals de goede afscheiding. ,,We hopen daar op een goede manier uit te komen", zegt Machielsen.

Als er geen beroep wordt aangetekend, hoopt wooncorporatie Wooninc vrij snel te kunnen beginnen met het project. De gemeente geeft de gronden in erfpacht uit.

De woningcorporatie kan dan over tien jaar besluiten of ze de gronden alsnog koopt. Met die constructie is het voor corporaties aantrekkelijker om te investeren in sociale huurwoningen en kunnen ook de huren beperkt worden.