Groen licht voor raadsbreed akkoord Oirschot; wethouders geïnstalleerd

De meeste aarzeling was vanzelfsprekend voelbaar bij de fracties die in de oude terminologie 'oppositie' genoemd zouden worden: VVD, D66 en Sociaal Progressief Oirschot. ,,We hebben met een positieve grondhouding meegedacht", zei Corine van Overdijk namens de liberalen. ,,Of dit echt een goede oplossing is, zal moeten blijken. We hebben ons ook zorgen gemaakt, met name over het democratisch gehalte. Als de mensen gaan zeggen: we hoeven niet meer te stemmen want jullie zijn het toch overal over eens, hebben we de plank misgeslagen.”