Herbestrating Karmelietessenstraat en Princéehof Oirschot feestelijk afgerond

OIRSCHOT - In het centrum van Oirschot is de afgelopen maanden gewerkt aan de herbestrating van parkeerplaats Princéehof en Karmelietessenstraat. Namens Gemeente Oirschot werd door projectleider Marco Flaman en wethouder Esther Langens het project donderdagavond feestelijk afgerond.

Bewoners konden onder het genot van een drankje en een frietje in de zonovergoten straat samenzijn waarbij ook negen zusters Karmelietessen waren uitgenodigd, als eregast in ‘hun’ straatje.

Projectleider Marco Flaman: “Princéehof was toe aan nieuwe bestrating, de bomen groeiden niet goed en de boomwortels drukten stenen omhoog. We hebben vanaf het begin de bewoners betrokken bij het ontwerpproces en namen de suggesties mee naar de tekentafel.” De snelheid vanaf de markt via Princéehof naar de Kloosterstraat was een eerste irritatie. Bovendien was er geen duidelijk wandelpad. Nu zit er een knik in de straat als snelheidsremmer en is er een duidelijkere wandelroute. Het Karmelietessenstraatje is bovendien een eenrichtingsweg geworden met veilige wandelroute voor de kinderen van het aangrenzende kinderdagverblijf.

Nieuwe naam

Frans van Kollenburg, bewoner van de Karmelietessenstraat: “Eigenlijk heette ons straatje óók Princéehof. Maar omdat het echt een apart straatje is, heb ik de gemeente gevraagd of er een andere, nieuwe naam gevonden kon worden. De gemeente heeft hierbij de hulp ingeroepen van Heemkundekring Oirschot. Een pand in de buurt was het klooster van de zusters Karmelietessen in de Nieuwstraat. Frans vervolgt: “Toen de zusters gevraagd was om hun naam aan een straatje te verbinden reageerden ze enthousiast en verheugd. Daarom zijn ze ook hier nu vandaag. Maar dat kan ook door dat aangeboden frietje komen…

'Als je de knik eenmaal kent'

Anke Rijnen, bewoner van Princéehof: De knik in de straat heeft de snelheid er voor een gedeelte uitgehaald, maar toch wordt er nog wel eens hard gereden. Als je de knik eenmaal kent….” Er wonen nu ongeveer dertig kinderen onder de zeven jaar in deze buurt. Een speeltuintje voor hen is een zeer welkom. Daarover zijn de jonge ouders nu met de gemeente aan het praten. Marco Flaman: “Wij staan er zeker voor open, nemen deze vraag serieus en zoeken met de bewoners mee naar een plek. Maar dat valt nog niet zo mee.”