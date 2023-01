Hilvarenbeek zet Janny Broeckx en The Box in het zonnetje met vrijwilligersprijzen

ESBEEK - Janny Broeckx kreeg dinsdagavond niet alleen een overdonderend applaus omdat ze zich de vrijwilliger van het jaar in Hilvarenbeek mag noemen. Bij de prijs hoort ook een bedrag van 500 euro dat ze mag besteden aan ‘haar’ Quiet. OJC The Box kan binnenkort uitzien naar nieuw apparatuur voor onder meer live-optredens. Het nieuwe bestuur kreeg duizend euro van de gemeente Hilvarenbeek en de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar.

,,The Box is een unieke plek voor jongeren met een bestuur dat het lef heeft gehad om aan de slag te gaan na een moeilijke tijd (lees corona, red.)", prees burgemeester Evert Weys de vrijwilligers van het jongerencentrum in Hilvarenbeek.

Janny Broeckx wordt door de jury van de vrijwilligersprijs geprezen voor al het werk dat ze doet voor mensen die het helemaal niet breed hebben in Hilvarenbeek. ,,Janny staat dag en nacht voor Quiet klaar, ze straalt een en al energie uit. Ze is een voorbeeld voor velen vrijwilligers", zei Weys bij het uitreiken van de prijs.

Daarmee wilde de burgemeester overigens Marian Hoozemans, Paul Buiks, Macel Kollau en Ernout Calis niet tekort doen. Ook die stonden op de shortlist voor de prijs. The Box won van De Beekse Buurtbusvereniging en de Bikse Natuurmarathon Commissie. ,,Het allerbelangrijkste is de erkenning. We hebben veel gedaan bij The Box en dat wordt dus gezien”, vindt voorzitter Frank van Rijsingen.

Kosten laag houden voor The Box

De trotse voorman van het bestuur van het jongerencentrum én podium voor livemuziek mag duizend euro investeren. ,,Officieel moeten we het er nog over hebben, maar waarschijnlijk gaat het naar apparatuur dat we nu moeten huren. Zo kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.”

Het is de tweede keer dat de gemeente Hilvarenbeek vrijwilligersprijzen toekent. De eerste keer werd een derde prijs toegekend aan een jonge vrijwilliger. Dit keer is niemand onder 22 jaar genomineerd. De uitreiking van de prijzen was tegelijkertijd met de nieuwjaarsborrel die Ondernemend Hilvarenbeek samen met de gemeente organiseerde in café Schuttershof in Esbeek.

