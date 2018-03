Hoe is het om dement te zijn?

OIRSCHOT - Bij Joris Zorg in Oirschot staat een cabine waarin je bij benadering ervaart hoe het is om aan beginnende dementie te lijden.

Zo sta je buiten, met een gierende poolwind om je oren, zo sta je in een vriendelijk ogend perkje voor de deur van je eigen huis. Het is lente; groen om je heen, fluitende vogeltjes. Links een brievenbus, in je hand een boodschappentas met een pak melk, Gelderse worst, portemonnee en natuurlijk je huissleutels.

Ik sta aan het begin van de simulatiecabine van Into D’mentia, een mobiele unit die op de parkeerplaats in de St. Jorisstraat in Oirschot is neergezet als onderdeel van de actie ‘Samen Dementievriendelijk’. Dat project is een initiatief van Lions Best Oirschot, maar intussen hebben zich tal van (zorg-)partijen in de twee gemeenten aangesloten.

Een bezoek aan de cabine geeft een idee van wat iemand ervaart die aan beginnende dementie lijdt. De simulator is ontwikkeld op basis van jarenlange studie en onderzoek en wordt sinds 2012 ingezet om overal in Nederland trainingen te geven. In de komende anderhalve maand stappen 470 professionals, vrijwilligers en mantelzorgers uit Best en Oirschot naar binnen.

Introductie

Allereerst wacht je dan een korte introductie. Je krijgt een rugzakje om met een speakertje; ‘je innerlijke stem’, die je in de cabine instructies geeft. ,,Laat je eigen gedachten los en geef je een beetje over”, luidt het advies vooraf. ,,Jij bent vanaf nu de persoon met dementie.”

Die persoon – een alleenstaande, oudere man - stapt zijn eigen kleine woning binnen, het huis waar hij al jaren woont en dat geen geheimen voor hem kent. Waar zijn dochter hem komt helpen bij alledaagse klusjes. Waar een lijstje op tafel ligt met de taken voor die dag, naast een foto-album en een pillendoosje.

Quote Laat je eigen gedachten los en geef je een beetje over Introductie bij binnengaan cabine

De interactieve minuten die volgen zijn indringend - met desoriëntatie, verwarring en vervreemding - en geven je meer inzicht in de belevingswereld van mensen met beginnende dementie. Is het vreemd dat je soms opstandig wordt als je continu als kind wordt toegesproken? Is het raar dat je geen zin hebt in feestjes als er óver in plaats van mét je gepraat wordt?