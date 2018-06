Hoogspanning Oirschot en Best ondergronds

OIRSCHOT/BEST - De hoogspanningslijnen tussen Tilburg-Noord en Best, door de kern van Oirschot, verdwijnen in de komende jaren onder de grond. Netbeheerder TenneT heeft tot de ‘verkabeling’ besloten. De nieuwe leidingen moeten eind 2023 gereed zijn.

De bovengrondse 150 kilovolt-lijnen zijn aan vervanging toe. De verbinding heeft binnen enkele jaren te weinig capaciteit om aan de toenemende vraag naar electriciteit te voldoen. Ook zijn de leidingen aan het einde van hun technische levensduur.

De kosten voor het ondergronds brengen van de lijnen tussen de 150kv-stations in Tilburg-Noord en Best komen voor rekening van TenneT. Waar de leidingen precies de grond in gaan, is nog niet bekend. Het bedrijf start dit jaar nog met een tracé-onderzoek. De nieuwe verbinding zou eind 2023 in gebruik moeten zijn. De huidige bovengrondse lijnen en masten kunnen dan in 2024 worden verwijderd.

Enkele jaren geleden al werd de hoogspanningslijn tussen Oirschot en Lennisheuvel (gemeente Boxtel), waar in 2015 een nieuw 150kv-station is geopend, ondergronds gebracht.

De hoogspanningslijn in Oirschot kwam recent nog in het nieuws. Oirschot is een van de zeven gemeenten in Nederland die zich niet aan het advies van de Gezondheidsraad houden om dicht bij hoogspanningslijnen geen woningen te bouwen. Dat meldde RTL Nieuws na onderzoek in samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

In Oirschot gaat het om woningen in het nieuwbouwplan De Reep. Drie ervan zijn, met volledige instemming van de bewoners, te dicht bij de hoogspanningslijnen gebouwd. Er ligt wel een afspraak, vastgelegd in het koopcontract, dat er geen kinderen onder de 15 jaar mogen wonen. De Gezondheidsraad stelt dat niet bewezen kan worden dat de magnetische velden tot een verhoogd gezondheidsrisico leiden, maar dat er wel aanwijzingen zijn dat kinderen in de buurt van hoogspanningslijnen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen.