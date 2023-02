Horeca Oirschot test ruimere sluitingstijd uit: van 2 naar 3 uur 's nachts

Kermis Bladel tijdelijk naar Egyptische Poort, daarna terug naar het centrum

BLADEL – De kermissen in Casteren, Netersel, Hoogeloon en Hapert worden weer in het centrum van het dorp gehouden. In Bladel kan dat niet. Daar verhuist de kermis tijdelijk naar de Egyptische Poort. Vanaf 2025 vinden alle kermissen in de Bladelse kernen in hun eigen centrum plaats, ook in Bladel.

