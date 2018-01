IJslandse Ásdís moest haar paard Sleipnir achterlaten in Oirschot

Tijdens het interview in augustus was het voor Ásdís Brynja Jònsdòttir (18) duidelijk even slikken toen ze vertelde dat Sleipnir, het IJslandse paard waarmee ze zo lang had getraind, na het WK niet met haar naar IJsland terug mocht.

,,Het gaat goed met mij hoor'', vertelt ze vanuit haar studentenflat in Akureyri, waar ze het gymnasium volgt. ,,Ik vond het erg verdrietig om Sleipnir achter te laten. Het is een superleuke pony en het was raar om samen naar zo'n grote wedstrijd te gaan en daarna afscheid te moeten nemen. Ik begrijp de strenge invoerregels wel. Dat komt omdat hier in IJsland niet alle paardenziektes bestaan die ze in Europa hebben. Onze paarden zijn daar dus veel gevoeliger voor. Het zou fijn zijn om Sleipnir nog te hebben, maar ik ben blij dat hij weer een goed thuis heeft. Een kennis heeft hem vanuit Nederland naar Zweden verkocht, waar een jong meisje nu de geluksvogel is die op hem mag rijden.''

Mooie ervaring

Het WK in Oirschot was voor Ásdís een mooie ervaring: ,,Ik kwam uit voor Nederland, omdat ik een dubbele nationaliteit heb. Ik heb heel veel geleerd van deze grote wedstrijd. De banen in Nederland zijn wat anders dan in IJsland. Die wedstrijdervaring neem je mee om beter te worden. Ik had al vóór Sleipnir een ander paard, Keisari frá, die nu mijn wedstrijdpony is. Het plan is om verder met hem te trainen en wedstrijden te gaan doen. Zoals de paardenwedstrijden op ijs, op het meer Svínavatn. In de zomer nog de Landsmót wedstrijd in Reykjavík en dan in ieder geval nog de IJslandse Kampioenschappen. En ik wil proberen om weer voor Nederland te starten op het WK 2019 in Berlijn. Dan zou ik mijn paard wéér moeten achterlaten... We zien wel, dat duurt nog lang."