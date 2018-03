Informateur Oirschot: wethouders van drie grootste partijen

Komende donderdag gaat de nieuwe raad in debat over de bevindingen van de voormalig burgemeester van Tilburg en oud-wethouder van Den Haag. Als de fracties instemmen, wijst het CDA een formateur aan. De drie grootste partijen in Oirschot zijn sinds vorige week CDA, De Gewone Man en Dorpsvisie. Bij CDA is Piet Machielsen kandidaat-wethouder, bij Dorpsvisie is dat Caspar van Hoek. Beiden maken ook deel uit van het huidige college. De wethoudersgegadigden van De Gewone Man zijn nog niet bekendgemaakt in verband met de huidige banen van de kandidaten.

Hele spectrum

In Oirschot wordt volop gediscussieerd over een raadsbreed akkoord. Ook Noordanus heeft in de gesprekken met de zes fracties onderzocht of dat tot de mogelijkheden behoort. Hij constateert ‘dat over het hele spectrum van de Oirschotse politiek een redelijke mate van consensus bestaat over de richting waar het gemeentelijke beleid moet ontwikkelen’. Noordanus adviseert om met de hele raad te betrekken bij het opstellen van een nieuw programma-op-hoofdlijnen. Als dat document vervolgens ook door alle fracties wordt onderschreven, is daadwerkelijk sprake van een raadsakkoord.