Jan Appels, dorpsfotograaf van de Beerzen en 'de ultieme Gewone Man', overleden

'De Zwaan 1623' nieuwe naam restaurant Oirschot

19 mei OIRSCHOT - 'De Zwaan 1623'. Dat is de naam van het restaurant dat de Boxtelse horeca-ondernemer John van de Langenberg binnenkort opent aan de Markt in Oirschot, in het pand waar tot voor kort Auberge De Zwaan was gevestigd.