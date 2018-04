Jan Heijman wethouder in Oirschot

Brandweer heeft veel moeite met blussen vuur in zaagmeel in Oirschotse Silo: 'Het is intensief werk'

7 april OIRSCHOT – De brandweer is nog altijd bezig met de deels verbrande zaagmeel uit de silo aan de Scheper in Oirschot te halen. Vrijdag ontstond daar brand door broei in 240 kubieke meter zaagmeel. Volgens brandweerwoordvoerder Andy van Schaik is het een omvangrijke niet alledaagse klus voor de brandweer. ,,Het is een lastig en arbeidsintensief werk.”