Kinderen met brandwonden in Oirschot: Verhalen delen, angsten overwinnen

Nu is ze 12, toen het gebeurde 5 jaar. Iemand wilde de barbecue snel op temperatuur krijgen en probeerde brandbare vloeistof, spiritus of benzine, op te kolen te gooien. De fles vloog in de fik, werd gelanceerd en ontplofte bij de benen van het jonge meisje. Ze hield er littekens voor het leven aan over.

Sindsdien is Tamara een vaste gast op de vakantiekampen van Kind en Brandwond, een stichting die is gelieerd aan de Nederlandse Brandwondenstichting. De Zoetermeerse deed eerst jarenlang mee met de Kinderweek (8 tot en 11 jaar) en nu met de Tienerweek. Afgelopen zaterdag zijn achttien jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar neergestreken bij Vakantiehuis De Sprinkhaan in Oirschot, in de bossen tussen de A58 en bedrijventerrein Westfields.

Zes dagen en vijf nachten trekken ze op met lotgenoten. ,,Hier ontmoet je alleen kinderen met brandwonden”, vertelt Tamara tussen de spelletjes door. ,,Je deelt verhalen. Over hoe je verbrand bent, wat je toen meegemaakt hebt en nu nog steeds meemaakt. Hier begrijpt iedereen wat je bedoelt en voelt.”

Laat je zien

Elk jaar wordt een andere locatie gekozen. Bij De Sprinkhaan kunnen de kinderen vooruit: er is een zwembad, veel ruimte binnen en buiten, een kleine kinderboerderij. De lol staat voorop – het is immers vakantie - maar vaak zit er ook een educatief element in de activiteiten. Met z’n allen naar een openbaar zwembad bijvoorbeeld. ,,Laat jezelf maar zien aan iedereen.” Of samen een kampvuurtje maken om zo angst voor vuur te verminderen. Ook is er een Rots en Watertraining om de weerbaarheid te bevorderen.

Alle stafleden zijn vrijwilligers. Veel van hen hebben zelf ook brandwonden. Zoals Lennart Oorburg, die als zevenjarige gewond raakte door vuurwerk. Meer dan tien jaar miste hij geen enkel vakantiekamp van Kind en Brandwond. ,,Los van het plezier heb ik er qua acceptatie veel profijt van gehad. In de eigen klas of in het eigen dorp vallen deze kinderen op. Logisch, ze zien er anders uit dan gemiddeld. Hier niet.”

Hij geeft een sprekend voorbeeld. ,,Zaterdag werd een jongetje gebracht. De ouders vertelden dat hij altijd een lange broek aan had, vanwege de littekens. Nou, het duurde een halve dag, want gisterochtend liep hij hier zomaar in een korte broek rond. Omdat hij om zich heen zag dat iedereen dat deed."