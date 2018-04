Koningsdag Oirschot beleeft wedergeboorte

Necrologie Joop Vullings (1939-2018), zakenman en mensenmens

23 april OIRSCHOT - Wijlen Joop Vullings was een sociaal betrokken zakenman in auto's. Het bedrijf van Vullings in Oirschot was door twee jonge broers opgericht in 1963. Joop, de oudste, handelde in personenauto’s terwijl Theo, een jaar jonger, zich toelegde op vrachtwagens. Zijn vrouw Corrie, met wie Joop 56 jaar getrouwd was, weet het als de dag van gisteren.