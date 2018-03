Krachten bundelen in één show in Oirschot

Het is een vol podium, met allerlei talent uit de eigen regio. Zangers en zangeressen van het koor van Desnoots, blazers van harmonie Arti, strijkers uit het symfonieorkest uit Best, slagwerkers van Concordia uit Spoordonk, en ook de Mixed Voices uit Oirschot doen mee. Er zijn ook twee solisten uit Tilburg, vertelt bedenker Paul van Gorp: ,,We willen de variatie in de show een beetje behouden. Solist en koor, koor en begeleiding, een duet, er zijn allerlei verschillende vormen. Op die manier heb ik dat een beetje in elkaar gestoken."

Proza

Daarnaast doet rederijkersgilde Sint Katrien mee om de avond van gedichten en proza te voorzien. Tot slot sloot de stichting Amateurkunst Oirschot aan. Zij hebben schilderijen gemaakt bij de liederen die gezongen worden. Die werken worden geprojecteerd. ,,Ik ben al jaren dirigent en muzikant en ik wilde iets doen waarbij ik de verbinding leg tussen meerdere verenigingen. Het is heel moeilijk om met één vereniging een zaal vol te krijgen. Ik ben bijvoorbeeld bij Desnoots: we hebben wel fans, maar driehonderd man krijgen we niet. Zo geldt dat voor al die verenigingen. Het is lastig om in zo'n professionele omgeving de zaal vol te krijgen. Ik ben gaan denken hoe dat toch zou kunnen. Dat is door de verbinding te zoeken met elkaar. Er ontstaat één gevoel."

Zijn plan heeft gewerkt, want de shows voor vrijdagavond en zaterdagavond zijn al uitverkocht. Voor de zondagmiddageditie zijn nog een paar kaarten te krijgen. ,,Ik ben daar best trots op, ik had gehoopt op twee shows."

Het programma is eenmalig en dus alleen dit weekend te zien. ,,We hebben hier ruim twee jaar aan gewerkt. De koren moeten al die nummers instuderen. Dat kost gewoon tijd. Er is veel herhaling nodig om het in te slijpen. Bovendien moet er zo veel geregeld worden. Het kan nu, maar alle verenigingen zijn ook druk met andere prioriteiten dus we kunnen hier geen jaarlijks evenement van maken."

