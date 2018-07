Kunstroute Oirschot gaat dit jaar niet door en wordt atelierroute

Bestuurslid en beeldend kunstenaar Cilian Vinke gaat er vanuit dat het om een tijdelijke oplossing gaat. ,,Door gezondheidsproblemen en wat andere zaken die spelen bij bestuursleden en mensen binnen de organisatie, is het dit jaar helaas niet doenlijk om een volwaardige Kunstroute op te zetten, zoals we dat gewend waren. Onder eerder deelnemende kunstenaars ontstond echter al snel het idee om er dan dit jaar een atelierroute van te maken. Dat is organisatorisch minder belastend en zo voorkomen we dat we straks een periode van vier jaar krijgen waarin er niets gebeurt. We hopen in 2020 weer een echte Kunstroute Oirschot te kunnen opzetten.”