Minister Slob bezoekt Kempenhorst in Oirschot: Hee, mijn zoon heet ook Aron

,,Hee, heet jij Aron? Mijn zoon ook! Met een of twee a's? Met een? Oh mijn zoon ook." Arie Slob, minister voor basis- en voortgezet onderwijs, had gisteren even heel opgetogen een 'klik' met een van de scholieren van het Kempenhorst in Oirschot. Aron Geertsema (zestien jaar, derde klas) uit Best stelde de belangstelling op prijs.

De leerling gaf de minister een demonstratie met een 3d-printer. Daarmee kon hij plastic spatels maken (Slob: 'Dat ziet er mooi uit'). Een leuk momentje, die kortstondige ministeriële aandacht, zo vond de scholier.

Minister Slob was met een bescheiden Haagse delegatie in OIrschot om zich te laten informeren over de werkzaamheden op het Kempenhorst. De school biedt met zeven (van de tien mogelijke) profielen een breed aanbod aan vmbo-onderwijs. Een dag tevoren had de minister in Den Haag aangekondigd dat er honderd miljoen euro naar het technisch onderwijs gaat. Daarvan is het meeste voor basis en kader van het vmbo. Een deel daarvan kan ook de school in Oirschot tegemoet zien.

Technische handjes

Slob wilde dat toelichten. ,,Technisch personeel is zo hard nodig. Dat hoef ik hier in de regio Eindhoven niet te onderstrepen. We zitten te springen om technische handjes en technische brains." Het vmbo en het mbo moeten zelf plannen maken. Minister Slob verwacht dat de scholen daar niet met elkaar mee in concurrentie gaan. ,,Dat kan niet. Het gaat om zware investeringen en duur materiaal. Daarin moet je samenwerken."

Kempenhorst-bestuurder Ton Broeren gaf aan dat Slob zich niet ongerust hoeft te maken. ,,Wij doen dat al in het samenwerkingsverband Orion met dertien scholen. We doen dat als goede vrienden. Verder vormen we een overleg met negen vmbo-scholen in het zuiden." Volgens Rob van der Vorst, onderwijsdirecteur Kempenhorst, zijn bedrijven in Oirschot en Best gewillig om mee te denken over de plannen. ,,Het is voor het bedrijfsleven ook een zorg dat er voldoende technisch personeel is."