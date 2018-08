Motorcrosser zwaargewond na val op Oirschotse Heide

Vijftig inwoners Oirschot gaan op Miljoenen­jacht

24 augustus OIRSCHOT - Vijftig inwoners van Oirschot maken kans op vijf miljoen euro. Zij zijn door de Postcode Loterij uitgenodigd om een aflevering van Miljoenenjacht bij te wonen. Of een van hen daadwerkelijk in de prijzen valt is te zien in de uitzending van 2 september.