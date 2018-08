Nepbom op legerbasis: na Oirschot slaat Alberto Stegeman ook toe in Oldebroek

NK Bounceball in Oirschot: het haalt het kind in je naar boven

29 augustus OIRSCHOT - In sportcentrum De Kemmer in Oirschot wordt zaterdag 1 september het NK Bounceball gehouden. Bounceball is een intensief en dynamisch balspel met knotsen met schuimrubberen kop, ook wel knotshockey of tamponhockey genoemd.