Nieuw concept Zinderend Oirschot

OIRSCHOT - De markt in Oirschot is vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni ingericht als festivalterrein met podia, terrassen en foodtrucks. Het evenement Zinderend Oirschot biedt vertier voor jong en oud.

Stichting Evenementen Oirschot is na een jaar radiostilte terug met een nieuw concept. Door de samenwerking aan te gaan met Inside Out Events (van onder andere Paperclip Festival in Eersel) wil de stichting zorgen voor meer beleving en amusement. ,,We willen een evenement worden voor jong en oud met een spraakmakend muzikaal programma en een bijzonder aanbod in eten en drinken”, aldus de organisatie.

Roze opblaaskerk

Jasper van de Wouw van Inside Out Events: ,,En we willen vooral ook aansluiting zoeken met de jeugd. Al enige tijd horen we dat er in Oirschot weinig te doen is voor jongeren.” Het festival start vrijdagavond met artiesten als Mental Theo en Lampegastuh. Maar ook lokaal talent komt aan bod. De Oirschotse organisatie Lick-it treedt zowel op vrijdag als zaterdag op in een grote roze opblaasbare kerk.

Op zaterdag komt onder andere Q-Music langs met Het Foute Uur Live. Op zondag staan er foodtrucks op de markt en zijn er speciaalbieren en -wijnen verkrijgbaar. Er is ook muziek, onder andere van Raymond Hermans. Kinderen kunnen terecht in de kids corner.