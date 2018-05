Nieuw evenement in Spoordonk: Kratjesrace

Op zondag 10 juni starten naar schatting ruim vijftig teams bij de eerste editie van de Kratjesrace in Spoordonk. De teams van maximaal vier personen rennen dan met een kratje door het dorp en het buitengebied. Er zijn zo'n twintig obstakels te passeren: bij elke hindernis komt er een flesje bier bij in het kratje dat de deelnemers meetorsen.

Tess van den Heuvel van de organisatie zegt: ,,Het echte plattelandskarakter van Spoordonk komt in de Kratjesrace terug." De race start en finisht bij Den Deel en de voormalige Bernadettekerk is het eerste obstakel. Ook gaan de deelnemers door verschillende bedrijven in het dorp. De obstakels zijn zeer divers: van een doolhof van pallets, tot onder een tractor doorkruipen, slootjespringen, over boomstammen klauteren "en er is zelfs een heuse klimtoren."

Van den Heuvel: "De deelnemers moeten in ieder geval niet bang zijn om vies te worden. Maar vooral de samenwerking binnen de teams moet goed zijn: de deelnemers moeten allemaal finishen, inclusief het kratje. Sommige obstakels kun je ook niet alleen nemen met het kratje."

Ons-kent-onsgehalte

De organisatie verwacht deelnemers in alle leeftijden en ook van buiten het dorp bij deze louter recreatieve obstacle run. ,,Bij deze eerste editie is het nog 18+, maar we overwegen voor volgend jaar ook een kinderparcours aan te leggen", vertelt Roel van Nunen. "We merken dat het al volop leeft in het dorp. Dat is hier vaak met evenementen: vanwege het hoge ons-kent-onsgehalte in Spoordonk, is de interesse en toeloop vaak groot. Kijk maar naar de Spoordonkse Kwis en talkshow Sporringse Buurt."

Deelname aan de Kratjesrace kost 30 euro per team.