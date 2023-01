Nieuw jaar, nieuw uniform voor de harmonie van Moergestel

Bart van Dal nieuwe prins bij De Bollemep­pers

In het nieuwe carnavalsjaar 2023 zwaait Bart van Dal als Prins Bart dun Twidde de scepter bij de Bollemeppers in Casteren. Zaterdagavond werd hij tijdens het Prinsenbal als opvolger gekozen van Prins Cliff dun Urste in het Bollemepperspaleis in Casteren. Stefan Verhoeven ondersteunt hem als adjudant bij zijn takenpakket. Van Dal is al 9 jaar bestuurslid bij de carnavalsvereniging en maakt sinds 10 jaar deel uit van de Raad. De nieuwe prins is 42 jaar oud en samen met partner Marieke en de kinderen Sanne en Demi is Van Dal woonachtig in Casteren. Vanaf zijn jeugd heeft de fervente carnavalsvierder vele optochten gelopen onder de vlag van De Vleespetten. De mountainbikesport beoefent de nieuwe prins samen met zijn adjudant en ook maken zij als PSV supporter regelmatig de gang naar het stadion. In het dagelijkse leven is Van Dal technisch medewerker in de vleeswarenindustrie.

8 januari