Nieuw plan atletiekclub Oirschot

Bij de start van de traditionele Stoelloop, zaterdagavond in het centrum van Oirschot, krijgt burgemeester Judith Keijzers-Verschelling een plan overhandigd van Atletiekvereniging Oirschot. De club wil werk gaan maken van het verbeteren van de accommodatie. De totale investering bedraagt bijna 640.000 euro. De gemeente wordt gevraagd om een bijdrage van ruim viereneenhalve ton.

Het is niet de eerste poging van de atletiekvereniging om volwaardige faciliteiten te bemachtigen. De club zit sinds vijftien jaar op de huidige plek tussen de Eindhovensedijk en het Kemmerbos, maar het is nooit gelukt om moderne voorzieningen te verkrijgen voor de verschillende atletiek-onderdelen. Er is nu sprake van een groot grasveld met enkele provisorische aanloopstroken voor technische onderdelen, zoals verspringen of polsstokhoogspringen. ,,Wij willen hier mooie atletieksport kunnen aanbieden”, zegt voorzitter Henry van der Schoot. ,,Maar deze accommodatie is absoluut niet van deze tijd.”

De accommodatie heeft geen status. De club kan dus alleen interne wedstrijdjes organiseren, maar nooit competitie met andere verenigingen. AV Oirschot kampt niet voor niets met een grote leemte in het ledenbestand in de categorie 20-40 jaar. ,,De pupillen nemen nog genoegen met een grasveld. Junioren die serieuzer hun sport gaan beoefenen verkassen naar Best of Veldhoven”, zegt Ad van Zelst van AV Oirschot.

Toch groeit de vereniging, een beetje tegen de stroom in en ‘met héél veel inspanningen’. Nu heeft AV Oirschot weer zo’n 250 leden. Een opwaardering van de accommodatie zou volgens cijfers van de atletiekbond een toename van het aantal leden van 30 tot 35 procent kunnen betekenen.

In het plan worden meerdere nieuwe voorzieningen voorgesteld. Belangrijkste is een vierbaans kunststofbaan, met aanloopstroken en een breder deel in één bocht. AV Oirschot streeft naar multifunctioneel gebruik, met samenwerking met sportclubs en zorg- en onderwijspartijen. Ook wil de club een ‘Finse piste’ (met houtsnippers). Verder is het een wens om toestellen (free running, bootcamp, calisthenics) te plaatsen, die net als de Finse piste voor iedereen toegankelijk zijn.