Nieuwe impuls doet Oirschot zinderen

Organisator en Oirschottenaar Jasper van de Wouw stuitert blij over het terrein. ,,Gisteren was echt een goede avond, met ruim duizend bezoekers. Nu staat het weer behoorlijk vol." Deze editie is de eerste keer dat de nieuwe, jonge organisatie het werk uit handen neemt van de Oirschotse horeca-ondernemers. Van de Wouw ziet het dan ook als een frisse start: ,,Het is een jaar van investeren, het is ook niet het eind van de wereld als het dit jaar nog niet winstgevend is. Als we maar mensen overtuigen dat het de moeite waard is om volgend jaar weer te komen."

Veranderde opzet

De opzet van 'Zinderend' is daarom wel wat veranderd. De grootste verandering is dat de zondagmiddag een foodtruckfestival is. Waar het Zinderend Oirschot vroeger vooral draaide om muziek en bier, krijgt voedsel nu een belangrijkere rol. Het aanbod is gevarieerd, van kip madras tot suikerspin. Op zaterdagavond was 'Zinderend' stijf uitverkocht, maar op zondag is de Markt niet afgeladen vol. Voor het podium is het zeker dringen voor een plekje, maar bij de foodtrucks is het rustig. Bezoekers knabbelen aan een hamburger uit de rookoven of een frietje. Slijter Hans de Ridder staat wijn te schenken. ,,Dit is niet een plaats waar we flessen verkopen, dat is niet praktisch op zo'n festival. Maar we laten mensen lekker proeven en als ze geïnteresseerd zijn, maken ze een foto van het etiket en komen ze later langs in de winkel."

Een grote roze opblaasbare kapel geeft de organisatie de mogelijkheid om in een hoek van het festival een andere sfeer neer te zetten dan op de rest van het terrein. Op zaterdagavond staan daar de tieners te stampen op housemuziek terwijl op het grote podium DJ's van Q-Music hun Foute Uur draaien. Een kort nachtje later is de housezaal omgebouwd tot kinderspeelpaleis met luchtkussens. ,,Waar nu de kleuters staan, stonk het vanmorgen nog naar bier," lacht Van de Wouw.