‘Nieuwe’ uitbater voor café Oud Brabant in Oirschot

Restaurant La Fleurie in Oirschot over in andere handen

9:51 OIRSCHOT - Restaurant La Fleurie in Oirschot gaat over in nieuwe handen. Sylvia Streumer geeft na veertien jaar het stokje door aan Martino en Loes Verbruggen, die in mei stopten met het Oirschotse restaurant De Meulen.