Nieuwe zaken in centrum Oirschot

Van Keulen heeft al een aantal winkels rondom Den Bosch. De hoofdvestiging ligt in Gameren (gemeente Zaltbommel). Nu komt daar de winkel in Oirschot bij. Een groot deel van het assortiment brood en banket wordt in de winkel in Oirschot dagelijks vers gebakken, een deel wordt vers door de bakkerij uit Gameren aangeleverd. Samen met de slager en de groenteboer op deze locatie is het 'versplein' met deze nieuwe ondernemer weer compleet.