Nieuwedijk Oirschot blijft hoog op agenda

Het rapport over de falende luchtwassers in de varkenshouderij biedt mogelijk nog een uitweg voor een hardnekkige overlastsituatie rond de Nieuwedijk in Spoordonk. Het college van B en W van Oirschot probeert provincie en rijk ertoe te bewegen om een oplossing te vinden in dit dossier, dat al jaren tot kopzorgen leidt in het gebied zelf én in het gemeentehuis.

Stank

De strubbelingen aan de Nieuwedijk concentreren zich op de stank die de buren ervaren van het varkensbedrijf van Van Gennip bv op huisnummer 29. Drie jaar geleden wees de gemeente Oirschot twee urgentiegebieden en tien knelpuntgebieden aan. Op deze plekken in het buitengebied was sprake van dusdanige overlast, dat er iets aan gedaan moest worden. Gestreefd werd naar een verbeterplan voor elke locatie. Dat is in het overgrote deel van de gevallen gelukt, maar niet voor de Nieuwedijk, dat als urgentiegebied was bestempeld.

Met het einde van de zittingstermijn van het huidige college is het project rond de overlastgebieden afgerond. Maar toch wil de gemeente het dossier-Nieuwedijk niet 'parkeren'. Het rapport over de falende combiwassers, dat recent naar buiten kwam, geeft wellicht een nieuw aanknopingspunt. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat luchtwassers beduidend minder goed renderen dan gedacht. Er komt dus ook veel meer stank uit de stallen dan volgens de vergunningen is toegestaan.

Brandbrief

De provincie heeft hierover een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur en Waterstaat) liet doorschemeren dat 'Den Haag' incidenteel de helpende hand kan bieden bij erkende overlastsituaties. In de brief kort na publicatie van het rapport stelt ze: ,,Tevens zal ik een commissie instellen die nog in de zomer heeft onderzocht welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn ten behoeve van omwonenden in gebieden waar de geurnorm wordt overschreden."