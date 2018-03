Obligatielening bij plannen sportpark Moorland in Oirschot

De plannen voor de herinrichting van Sportpark Moorland zijn klaar om aan de gemeente Oirschot gepresenteerd te worden. Voor de financiële onderbouwing hebben Hockeyclub Oirschot en voetbalvereniging Oirschot Vooruit een troefkaart achter de hand : de obligatielening.

De sportvelden en bijbehorende gebouwen zijn verouderd en drukken deze steeds zwaarder op de balans van sportverenigingen. Kosten voor onderhoud nemen toe en de energierekening is te hoog naar de huidige normen. ,,Momenteel is de kwaliteit van de gebouwen dusdanig slecht dat de veiligheid in het geding komt en daarmee verzekering zelfs een probleem wordt", onthult Kees Swaanen, voorzitter van Oirschot Vooruit.

Weerbarstig

Enige haast lijkt dus geboden, maar de praktijk is soms weerbarstig. Al in april 2016 werd de wens om het huidige sportpark te moderniseren uitgesproken door de twee clubs. Maar nu liggen toch concrete plannen op tafel. Er komen drie hockeyvelden: twee kunstgras-watervelden en een zandkunstgrasveld. Voor de voetballers komen er vijf velden: twee met gras en drie met kunstgras. Dat is in totaal twee minder dan nu, maar dat wordt ondervangen doordat kunstgras intensiever te bespelen is dan de natuurlijke variant.

Er komen twee afzonderlijke kantines, maar deze zijn wel aan elkaar te schakelen als de situatie daarom vraagt. Hockeyclub Oirschot krijgt een nieuwe tribune, de voetbal behoudt haar huidige tribune. Of fitness Corpus Novum nog aanhaakt, zoals eerder verwacht, is nog niet duidelijk. Die mogelijkheid blijft er bouwtechnisch wel: die accommodatie zou dan een extra verdieping op de kantines betekenen. Het opwaarderen van het complex tot Sociaal Innovatie Centrum is nog niet zeker. ,,De Van der Sar Stichting wacht op de gemeentes, maar het speelt nog wel", verzekert Swaanen.

Contributie

Bart Prinsen, voorzitter van hockeyclub Oirschot, legt uit: ,,Het is nu vooral belangrijk om dertig jaar vooruit te kunnen denken, om echt in de toekomst te investeren. Dat vroeg wat geduld in het proces, maar ook de gemeente is altijd enthousiast geweest over onze plannen."

Kees Swaanen stelt het nog iets scherper: ,,Vanwege eerdere toezeggingen van alle partijen zou het raar zijn als de gemeenteraad in april nog tegen zou stemmen, dan staat de politiek echt in haar hemd."