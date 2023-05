Oirschot maakt zich klaar voor nieuw festijn: de wandelestafette komt in zicht

Auto met aanhanger schaart op A2 bij Boxtel en belandt op zijkant

BOXTEL - Een auto met aanhanger is vrijdagmiddag geschaard op de A2 bij Boxtel-Noord. Rijkswaterstaat sloot twee rijstroken af, waardoor de vertraging flink opliep in de richting van Den Bosch. Inmiddels is de snelweg weer helemaal open.