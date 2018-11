Oirschot roert zich om verkeersplannen

In één van de kamers in het Oirschotse gemeentehuis staat een grote diaprojector. Daarop een illustratie van de A58 zoals die er over een paar jaar uitziet. Inwoners kunnen er hun licht opsteken, Rijkswaterstaat en gemeente geven toelichting. Op de tafel in het midden ligt een grote kaart, naast allerlei uitnodigingskaartjes die mensen oproepen om toch vooral hun mening te geven over de nieuwe inrichting van de snelweg.