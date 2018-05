'Oirschot van boven', boek met foto's vanuit de lucht

Ronald Otter vertelt over 'Oirschot van boven', het twaalfde boek van de serie waarin hij gemeenten of delen van gemeenten in beeld brengt met louter luchtfoto's. Het begon zeven jaar geleden met een boek over het Eindhovense stadsdeel Stratum en nu volgt dus Oirschot. Otter, die ook regelmatig in opdracht van deze krant werkt, heeft inmiddels zo'n 285 vluchten achter zijn naam staan en beschikt derhalve over een uitgebreid archief.